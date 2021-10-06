Стало известно, в каких районах Башкирии низкие темпы вакцинации

В некоторых районах Башкирии продолжают фиксироваться низкие темпы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.
В частности, мало прививаются в городе Октябрьском, а также в Туймазинском, Илишевском, Янаульском, Ишимбайском и Благовещенских районах. Известно, что количество вакцинированных I компонентом в этих регионах достиг всего 49%. При этом за неделю темп вакцинации не достигает и 1%.
Причины такого явления экспертам понятны. Это и недостаточная организация проведенных работ по охвату вакцинацией населения со стороны администрации районов, а также реализация плана вакцинирования не на должном уровне.
Тем временем, Башкирия бьёт все антирекорды – за последние сутки в республике коронавирус выявили у 536 человек.