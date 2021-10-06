Башкирские гимнастки завоевали три медали всероссийских соревнований «Кубок Надежды»

Повысили спортивный разряд. Башкирские гимнастки завоевали три медали всероссийских соревнований «Кубок Надежды» в Ижевске. Представители республики выступили в трех возрастных категориях: до восьми, до 12 и до 14 лет. Состязания стали первыми для спортсменок в новом сезоне.

Даже после успешного выступления тренер находит недочеты. Прогон программы – самая важная часть при подготовке к соревнованиям. И таких повторений только за одну тренировку бывает с десяток. Больше месяца уфимские гимнастки готовились к всероссийскому турниру в Ижевске.

Они завоевали на «Кубке Надежды» первое место. Но дома при виде телекамеры от волнения с трудом сдерживают слезы. Всего на всероссийские соревнования из Уфы отправились три команды. Для спортсменок состязания в Ижевске стали первыми стартами после летних сборов.

Русско-народной «Калинкой» старшая группа уфимской делегации на соревнованиях буквально покорила судей. Девушкам удалось поставить уникальную постановку на композицию в современной аранжировке.

Особенно переживали за исход выступлений старшая группа уфимских гимнасток. Команда «Сказка-Чарли» заняла в итоге третье место, но этого хватило, чтобы повысить спортивный разряд на первый взрослый.