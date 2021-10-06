Роллеры из Башкирии завоевали более десяти медалей на турнире в Самаре

Роллеры из Башкортостана вернулись домой после триумфального выступления на всероссийском турнире в Самаре. Представители республики завоевали более десяти медалей различного достоинства. Как развивается относительно молодой вид спорта и почему мастер спорта международного класса по шорт-треку встал на ролики?

Микст фигурного катания и езды на роликах. По спортивным меркам фристайл-слалом – относительно молодая дисциплина. Исполнителю номера важно объехать ряд конусов и не сбить ни одного, при этом судьи будут оценивать и его артистизм. Роллер-спорт в стране и в мире развивается сразу в нескольких направлениях: фристайл, скоростное и фигурное катание и ин-лайн хоккей.

Тренер сборной республики Дмитрий Мясников работает с командой третий год. Мастер спорта международного класса по шорт-треку, он начинал карьеру на уфимском льду вместе с Семеном Елистратовым. Три сезона Мясников входил в тренерский штаб российской сборной по шорт-треку. Но жизненные обстоятельства сложились так, что он сменил вид деятельности и перешел в роллер спорт.

Бег на скорость или спидскейтинг. Именно в этой дисциплине в Самаре на всероссийском турнире башкирские спортсмены заработали более десяти наград различного достоинства только в официальном зачете. В неофициальном, где до старта допускались роллеры старше 6 лет, наша команда заработала около 50 медалей, 19 из которых были золотыми. Павел Белоусов выступал в гонках на дистанции 100 , 500, 1000 метров и 5 километров. Причем на соревнованиях не нашлось соперников его возрастной категории.

Еще одна звездочка башкирской команды в роллер-спорте – Софья Мануйлова. В 12 лет она выполнила разряд КМС в этом виде спорта.