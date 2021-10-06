В Уфе завершается первенство Башкирии по фехтованию среди юниоров и юниорок

Сегодня в Уфе завершается первенство Башкортостана по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортсмены выявляли сильнейших между собой и получали необходимую практику.

Елизавету Первушину в фехтование привел отец. Девушке нравится получать в этом виде спорта адреналин и ощущать эмоции от побед. Одну из них спортсменка одержала на первенстве республики. Елизавета завоевала золото в состязании рапиристок несмотря на то, что она была моложе многих соперниц. Первушиной всего 16 лет, и девушка хочет развиваться в фехтовании.

Для тренерского штаба сборной Башкортостана республиканский турнир – возможность просмотреть в деле всех спортсменов, у которых практически не было соревнований в прошлом году из-за пандемии. Сильнейшей в индивидуальном первенстве у шпажисток стала 14-летняя Полина Захарова. Спортсменка пришла в фехтование после того, как увидела выступление олимпийской чемпионки Татьяны Логуновой на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В этом сезоне Захарова показывает хорошие результаты не только среди сверстников.

Лучший результат у юниоров показал Эмиль Файзиев, завоевав золото в личном и командном зачётах турнира. Вообще соревнования являются одним из этапов отбора к первенству России, которые запланированы на февраль следующего года.