В Уфе в реку сбрасывали неочищенные стоки

Эксперты Общероссийского народного фронта с инспекторами Южно-Уральского межрегионального управления Росприродназора и территориального управления Росрыболовства провели совместный рейд по водоёмам Уфы.
Специалистами были зафиксированы незаконные строения на водоёмах. Также был зарегистрирован слив неочищенных стоков прямо в реку Белая.
При этом на данном участке парковали автомобили на берегу реки, хотя указанная зона является водоохраной, поэтому стоянка любого транспорта на ней запрещена.
Фото: onf.ru