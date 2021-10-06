В Уфе в реку сбрасывали неочищенные стоки

В ходе рейда мы обнаружили несколько объектов, которых здесь просто быть не должно. Так, например, наше внимание привлекли плавучие сооружения, не имеющие системы сбора сточных вод и отходов жизнедеятельности человека. На одном из них сброс отходов был осуществлен прямо у нас на глазах. А на одной из трех бань на воде, которые нам встретились, просматривались признаки осуществления водозабора, что тоже является правонарушением.

Мурад Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в РБ