В Уфе в реку сбрасывали неочищенные стоки

Эксперты Общероссийского народного фронта с инспекторами Южно-Уральского межрегионального управления Росприродназора и территориального управления Росрыболовства провели совместный рейд по водоёмам Уфы.

Фото №1 - В Уфе в реку сбрасывали неочищенные стоки

Специалистами были зафиксированы незаконные строения на водоёмах. Также был зарегистрирован слив неочищенных стоков прямо в реку Белая.

В ходе рейда мы обнаружили несколько объектов, которых здесь просто быть не должно. Так, например, наше внимание привлекли плавучие сооружения, не имеющие системы сбора сточных вод и отходов жизнедеятельности человека. На одном из них сброс отходов был осуществлен прямо у нас на глазах. А на одной из трех бань на воде, которые нам встретились, просматривались признаки осуществления водозабора, что тоже является правонарушением.

Мурад Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в РБ

При этом на данном участке парковали автомобили на берегу реки, хотя указанная зона является водоохраной, поэтому стоянка любого транспорта на ней запрещена.

Фото: onf.ru

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