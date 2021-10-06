В Башкирии ментальные инвалиды получат работу в инклюзивной мастерской

Некоммерческая организация «Семья» получила грант на развитие культурных инициатив. Это дало возможность создания творческого центра для людей с инвалидностью, вызванной психическим расстройством.

Работу получат 4 человека с ограниченными возможностями здоровья. Они будут выпускать пять видов продукции, участвовать в конкурсах, проводить мастер-классы. Особое внимание в инклюзивной мастерской уделят использованию этнических элементов в работе.