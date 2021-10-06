Уфимский художник «оживляет» стены заброшенного здания башкирским орнаментом

«Национальное выгорание» – именно так назвал своё арт-произведение 28-летний Дамир. Вообще, рисованием он занимается с подросткового возраста, а вот идея проекта именно в таком национальном стиле появилась не так давно. Для работы Дамиру понадобились только горелка и кусок резины. По словам художника, он планирует работать в этом направлении и в дальнейшем.