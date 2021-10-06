Уфимский художник «оживляет» стены заброшенного здания башкирским орнаментом

Художник из Уфы создаёт башкирские орнаменты с помощью горелки и резины. Произведение современного уличного искусства появилось на стенах заброшенных зданий.
28-летний Дамир давно занимается рисованием. Сначала писал картины, потом создавал обложки для уфимских хип-хоп исполнителей.
«Национальное выгорание» – именно так назвал своё арт-произведение 28-летний Дамир. Вообще, рисованием он занимается с подросткового возраста, а вот идея проекта именно в таком национальном стиле появилась не так давно. Для работы Дамиру понадобились только горелка и кусок резины. По словам художника, он планирует работать в этом направлении и в дальнейшем.
Фото: nillumtah