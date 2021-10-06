В России решается вопрос с ситуацией «заработка» на медиках

В заявлении сотрудников Нацмедпалаты говорится о том, что "работа медиков в период пандемии равносильна работе в военное время или во время другой чрезвычайной ситуации". Заявители пишут, что "на организации работы медиков нельзя зарабатывать", поскольку координация их деятельности зависит от тех условий, в которых работают специалисты, а они не всегда бывают предсказуемы.