В России решается вопрос с ситуацией «заработка» на медиках

Предложение на период пандемии ввести мораторий на судебное преследование медиков по делам, связанным с лечением болеющих COVID-19, высказали представители Нацмедпалаты.
На сегодняшний день судебных дел, связанных с лечением COVID-19, пока не так много, но некоторые юридические фирмы призывают людей обращаться к медорганизациям для выплаты компенсации морального вреда. Судебные иски, по мнению представителей ведомства, не помогут решить появляющиеся проблемы, но при этом могут отрицательно повлиять на деятельность врачей.
В заявлении сотрудников Нацмедпалаты говорится о том, что "работа медиков в период пандемии равносильна работе в военное время или во время другой чрезвычайной ситуации". Заявители пишут, что "на организации работы медиков нельзя зарабатывать", поскольку координация их деятельности зависит от тех условий, в которых работают специалисты, а они не всегда бывают предсказуемы.