В Башкирии свыше тысячи животных заразились лейкозом

В регионе больше тысячи коров заразились лейкозом. Очаги заболевания – в фермах в Бирском, Благовещенском, Ермекеевском, Иглинском, Кушнаренковском и Уфимском районах.

Во всех хозяйствах, где выявили случаи заражения, ввели карантин. Больных коров отделили от здоровых.

Болезнь не опасна для человека, но есть риск появления штамма, который будет небезопасен для людей. В любом случае рекомендуется соблюдать правила. Так, пить необработанное термически молоко и употреблять в пищу мясо инфицированного животного категорически противопоказано.