В России машинное радиозрение позволит оценить загруженности парковок

В России появилась возможность оценить загруженность парковок во дворах с помощью машинного радиозрения. Разработчики придумали новую технологию.
Принцип работы в следующем: в фонари встраиваются один-два радиомодуля. Они отслеживают загруженность парковок. Данные поступают в центр, где система обрабатывает информацию и выдаёт результат. Сервис удобен для аналитики загруженности парковок в городах – система выдаёт полезные рекомендации.
Параллельно российскими разработчиками создаётся сервис, позволяющий владельцам авто с помощью чат-бота получить информацию о загруженности парковки по конкретному местоположению.
Фото: russian.rt.com