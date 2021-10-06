В России машинное радиозрение позволит оценить загруженности парковок

В России появилась возможность оценить загруженность парковок во дворах с помощью машинного радиозрения. Разработчики придумали новую технологию.

Принцип работы в следующем: в фонари встраиваются один-два радиомодуля. Они отслеживают загруженность парковок. Данные поступают в центр, где система обрабатывает информацию и выдаёт результат. Сервис удобен для аналитики загруженности парковок в городах – система выдаёт полезные рекомендации.