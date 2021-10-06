Жители Башкирии жалуются на работу общественного транспорта

Жители Кузнецовского затона недовольны работой маршрутки №233. Автобус ездит по направлению «Гипермаркет «Лента» – улица Монтажников». Это единственный маршрут, который едет из нового микрорайона в северную часть Уфы.

По данным уфимцев, в начале года под этим номером ездило 5-6 машин, сейчас – всего две. Ждать маршрутку приходится час–полтора. Днём они не ездят вообще. Местные жители не могут добраться до работы и обратно.

Неравнодушные обратились в мэрию. Там отметили, что у уфимцев есть возможность добраться до нужного места с пересадкой. Однако пенсионерам, родителям с детьми, маломобильным людям это совершенно неудобно. О том, как можно решить проблему, администрация города конкретного ответа не дала. А длительное время ожидания транспорта объяснили нехваткой водителей.