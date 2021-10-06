Контрольное управление главы Башкирии проверило соблюдение антиковидных мер

Заболевших коронавирусом становится всё больше, и в республике снова вводят дополнительные ограничения. Теперь, чтобы попасть в театр, на спортивный матч, посмотреть кино или взять книгу в библиотеке, нужно показать QR-код о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе за последние шесть месяцев. Нарушителям грозят штрафы. Как соблюдается исполнение указа, проверили сотрудники Контрольного управления Главы Башкортостана.

Билет – больше не гарантия, что зритель сможет попасть на спектакль. Отныне двери театров, кинотеатров и библиотек будут открыты не для всех. Своеобразным пропуском в общественные места стала вакцинация. Вот только подготовиться к новым реалиям успели не все. Мониторинг Контрольного управления главы выявил нарушения со стороны культурного учреждения.

В Театре оперы и балета сегодня не организована маршрутизация. Нет разделения, куда заходить людям с QR-кодом, куда со справками. Айгиз Кималов, главный консультант Контрольного управления Главы Республики Башкортостан

Антиковидная мера стала ответом властей на резкий рост заболеваемости COVID-19 в последний месяц. Без сертификата о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе попасть получится не во все учреждения.

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QR-код можно распечатать с портала Госуслуг либо показать на экране телефона. Нарушителей выявляют сотрудники Контрольного управления главы республики. За несоблюдение правил организациям грозят крупные штрафы. Некоторые могут и вовсе на время прекратить работу.

На текущей неделе проводятся контрольные мероприятия по работе музеев, библиотек и кинотеатров. Как по городу Уфе, так и по всем районам республики. В ходе мониторинга наши сотрудники изучают действия руководителей и сотрудников учреждений. А также оказывают им организационную и методическую помощь. Айгиз Кималов, главный консультант Контрольного управления Главы Республики Башкортостан