Контрольное управление главы Башкирии проверило соблюдение антиковидных мер

Заболевших коронавирусом становится всё больше, и в республике снова вводят дополнительные ограничения. Теперь, чтобы попасть в театр, на спортивный матч, посмотреть кино или взять книгу в библиотеке, нужно показать QR-код о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе за последние шесть месяцев. Нарушителям грозят штрафы. Как соблюдается исполнение указа, проверили сотрудники Контрольного управления Главы Башкортостана.
Билет – больше не гарантия, что зритель сможет попасть на спектакль. Отныне двери театров, кинотеатров и библиотек будут открыты не для всех. Своеобразным пропуском в общественные места стала вакцинация. Вот только подготовиться к новым реалиям успели не все. Мониторинг Контрольного управления главы выявил нарушения со стороны культурного учреждения.
Антиковидная мера стала ответом властей на резкий рост заболеваемости COVID-19 в последний месяц. Без сертификата о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе попасть получится не во все учреждения.
QR-код можно распечатать с портала Госуслуг либо показать на экране телефона. Нарушителей выявляют сотрудники Контрольного управления главы республики. За несоблюдение правил организациям грозят крупные штрафы. Некоторые могут и вовсе на время прекратить работу.
Контрольное управление главы провело мониторинг соблюдения новых правил в разных муниципалитетах. Большая часть проверенных учреждений культуры показало хороший результат, но есть и те, кто попал в «красную зону». Массу нарушений выявили в Уфе, Мишкинском, Бирском и Благовещенском районах. Их главы подверглись сегодня критике со стороны руководителя региона во время заседания оперативного штаба. Также Радий Хабиров поручил организовать массовые проверки ночных клубов, культурно-спортивных учреждений и междугородного общественного транспорта на соблюдение мер санитарной безопасности. Ведь сейчас один из вариантов спасения от ковида, да и от других сезонных заболеваний – это средства индивидуальной защиты.