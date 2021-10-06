Радий Хабиров поручил проверить выдачу справок о медотводе от вакцинации

Глава Башкирии поручил организовать проверку процедуры выдачи медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации в клиниках. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На повестке дня – наращивание темпов вакцинации от COVID-19 и поэтапное введение ограничительных мер для невакцинированных жителей.

Торговые центры Башкортостана готовятся к выполнению антиковидных мер, которые вступят в силу 12 октября. По указу главы республики доступ в моллы, а также частные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры можно будет получить при предъявлении одного из трех документов. Это сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста. Ограничения распространяются на проезд на междугородных автобусах и пригородном поезде «Орлан». Бизнес уже сейчас рекомендует покупателям озаботиться получением необходимых справок, в противном случае им будут вынуждены отказать во входе.