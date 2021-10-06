Радий Хабиров поручил проверить выдачу справок о медотводе от вакцинации

Глава Башкирии поручил организовать проверку процедуры выдачи медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации в клиниках. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На повестке дня – наращивание темпов вакцинации от COVID-19 и поэтапное введение ограничительных мер для невакцинированных жителей.

Торговые центры Башкортостана готовятся к выполнению антиковидных мер, которые вступят в силу 12 октября. По указу главы республики доступ в моллы, а также частные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры можно будет получить при предъявлении одного из трех документов. Это сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста. Ограничения распространяются на проезд на междугородных автобусах и пригородном поезде «Орлан». Бизнес уже сейчас рекомендует покупателям озаботиться получением необходимых справок, в противном случае им будут вынуждены отказать во входе.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил проверить выдачу справок о медотводе от вакцинации

Наши объекты всегда исполняли требования указа главы Республики Башкортостан. Мы и впредь будем продолжать это делать. Мы понимаем, что вводимый с 12 октября указ – это вынужденная мера. И надеемся, что они позволят добиться поставленных целей.

Руслан Галин, представитель управляющей компании «Аркада»

На каждом входе у нас стоит охрана, которая проверяет масочный режим, температурный режим, с новым указом мы знакомы, что он вступает в силу с 12 октября, соответственно, допуск всех покупателей, всех посетителей будет осуществляться по трем документам. Сегодня дополнительно заказали все объявления с предупреждением. Ориентировочно 10 числа все будет развешено на входных группах. А к 12 октября мы алгоритм действий продумали, надеемся, что со стороны наших покупателей и посетителей не будет проблем.

Альбина Кунафина, управляющий ТЦ «Аркада»
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