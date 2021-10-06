Жителям Башкирии компенсируют потери из-за птичьего гриппа

Сейчас в округе выставлены ветеринарные посты. Транспорт проходит проверку и обработку. По предварительным данным, контакт домашней птицы с перелетными мог произойти на ближайшем пруду. Дикие птицы являются основными переносчиками вируса. В хозяйстве содержатся более 5 тысяч гусей. Мертвых особей уничтожили. Остальных также ждет ликвидация. Отчуждению подлежит и птица с частных подворий.

Будет компенсация. Птица будет взвешиваться, будет вручаться акт об отчуждении, потому что указ главу уже есть о наложении карантина. Поэтому все будет официально компенсироваться – или в виде живой птицы, или в виде денег.

Зона хозяйства теперь как очаг вируса. Угрожаемая же зона составит 5 км. В нее попали села Ермунчино и Булат. У населения птица тоже будет изыматься, чтобы не допустить распространения болезни. Остальным хозяевам домашней птицы ветеринары рекомендуют закрыть пернатых и не выпускать на водоемы. Также советуют уже сейчас забить тех особей, которых выращивали на мясо, за исключением птиц, находящихся в угрожаемой зоне. При проявлении симптомов болезни у пернатых питомцев необходимо звонить по телефону горячей линии Государственной ветеринарной службы Республики Башкортостан: 8-800-77-55-828.