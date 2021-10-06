Башкирия подписала несколько соглашений на Петербургском газовом форуме

Правительство республики
подписало на Петербургском международном газовом форуме несколько соглашений о
сотрудничестве. В частности, Салаватский катализаторный завод намерен увеличить
выпуск силикагеля. От республики руководство компании рассчитывает получить
новые рынки сбыта продукции и льготы на налоги.
Татарстанский «РариТЭК
Холдинг» намерен построить в Башкортостане сервисный центр по обслуживанию и
переоборудованию газомоторной техники.
В этом соглашении мы
видим, что будет у наших соседей в этой теме продвижение. И мы готовы в этом
вопросе помогать и вместе развиваться.Рафаэль Батыршин, генеральный директор АО «РариТЭК Холдинг»
Для Башкортостана это
очень важное мероприятие, мы здесь запланировали подписание соглашений, три уже
подписаны. Стоит отметить, что каждый год все больше автомобилей переходят на
газомоторное топливо. В связи с этим нам необходимо продолжать работу и по оказанию
поддержки тем, кто уже перешёл на газомоторное топливо.Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Ещё один документ о
сотрудничестве был подписан с Союзом производителей нефтегазового оборудования.
Он будет оказывать информационную поддержку предприятиям отрасли. Стенд
Башкортостана – один из запоминающихся на форуме в Северной столице. Он
представлен в виде газовой турбины, внутри которой в видеоформате проходят
презентации ведущих компаний топливно-энергетического комплекса.
Все предприятия, которые
есть, попали на стенд, то есть главой республики было принято решение сделать
коллективный стенд, на котором бесплатно наши предприятия могут представить
свою продукцию. Ту помощь, которая должна быть оказана предприятиям, чтобы они
здесь выставлялись, как раз сегодня и организовали.Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан