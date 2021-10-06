Башкирия подписала несколько соглашений на Петербургском газовом форуме

Для Башкортостана это очень важное мероприятие, мы здесь запланировали подписание соглашений, три уже подписаны. Стоит отметить, что каждый год все больше автомобилей переходят на газомоторное топливо. В связи с этим нам необходимо продолжать работу и по оказанию поддержки тем, кто уже перешёл на газомоторное топливо.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан