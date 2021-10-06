На маршруты Уфы и пригорода выйдут еще 60 новых автобусов

Ключи от 60 новых автобусов НЕФАЗ вручил Радий Хабиров руководителям филиалов «Башавтотранса». Церемония прошла сегодня в Уфе и была приурочена к предстоящему Дню Республики.
Автобусы нефтекамского автозавода вместимостью до 105 человек будут работать на маршрутах Уфы с наиболее интенсивным пассажиропотоком. Несколько единиц техники распределили на пригородные направления.
С начала года республика приобрела для «Башавтотранса» 220 автобусов среднего и большого классов на сумму более 2 млрд рублей. На баланс предприятия уже поступили 120 машин марки «Вектор Next» и 60 – НЕФАЗ. Ещё 40 автобусов поставят до конца года. Автобусы работают на газомоторном топливе. Их оборудовали камерами наблюдения за салоном, тахографами, спутниковой навигацией, оснастили информационными табло и голосовыми автоинформаторами, USB-гнездами для зарядки гаджетов.