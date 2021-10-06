На маршруты Уфы и пригорода выйдут еще 60 новых автобусов

Мы очень стараемся, чтобы наши транспортные перевозки, транспорт в Уфе были совершенными. Мы к этому идем. Очень много сложностей, много препятствий, мы все это преодолеваем. Действительно, у нас есть планы, и все, что я говорю, всегда исполняю. Мы говорили и про ремонты УПАПов, строительство общежитий, поэтому держитесь за это предприятие, и по зарплате прошу руководство постоянно повышать по возможности. Вам огромное спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан