На маршруты Уфы и пригорода выйдут еще 60 новых автобусов

Ключи от 60 новых автобусов НЕФАЗ вручил Радий Хабиров руководителям филиалов «Башавтотранса». Церемония прошла сегодня в Уфе и была приурочена к предстоящему Дню Республики.

Автобусы нефтекамского автозавода вместимостью до 105 человек будут работать на маршрутах Уфы с наиболее интенсивным пассажиропотоком. Несколько единиц техники распределили на пригородные направления.

Мы очень стараемся, чтобы наши транспортные перевозки, транспорт в Уфе были совершенными. Мы к этому идем. Очень много сложностей, много препятствий, мы все это преодолеваем. Действительно, у нас есть планы, и все, что я говорю, всегда исполняю. Мы говорили и про ремонты УПАПов, строительство общежитий, поэтому держитесь за это предприятие, и по зарплате прошу руководство постоянно повышать по возможности. Вам огромное спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - На маршруты Уфы и пригорода выйдут еще 60 новых автобусов

С начала года республика приобрела для «Башавтотранса» 220 автобусов среднего и большого классов на сумму более 2 млрд рублей. На баланс предприятия уже поступили 120 машин марки «Вектор Next» и 60 – НЕФАЗ. Ещё 40 автобусов поставят до конца года. Автобусы работают на газомоторном топливе. Их оборудовали камерами наблюдения за салоном, тахографами, спутниковой навигацией, оснастили информационными табло и голосовыми автоинформаторами, USB-гнездами для зарядки гаджетов.

Осень-зима сезон настает, пассажирам некомфортно долго ждать автобус. Мы тем самым увеличим количество автобусов на маршрутах и уменьшим интервал. Регулярность движения на каждом маршруте. И эти автобусы, если посмотреть на табло, уйдут на самые магистральные и востребованные нашими пассажирами.

Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»
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