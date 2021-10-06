Дочь пострадавшей в ДТП в Турции жительницы Уфы рассказала о ее состоянии

На тот момент мне сказали, что у нее открытый перелом, раздроблена чашечка, почка повреждена на тройку по шкале от 1 до 5, что, возможно, понадобится операция на почку. Гематома головы, сильный удар по легким. Состояние очень тяжелое.

Ольга Андреева, дочь пострадавшей