Дочь пострадавшей в ДТП в Турции жительницы Уфы рассказала о ее состоянии

Жительница Уфы уже три недели находится в турецком госпитале. Как рассказали близкие женщины, на второй день отдыха ее сбил автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель. Виновник с места ДТП скрылся.
Женщина получила тяжелые травмы. Лишь чудом пенсионерка, бывшая учительница, выжила. Рядом с пострадавшей находится ее дочь. Сейчас местные врачи выставляют счет в размере 70 тысяч долларов. Семье такую сумму не потянуть. Близкие просят помощи у всех неравнодушных. Номер счета для помощи пострадавший можете найти ниже.
НОМЕР СЧЁТА: 40817810906002138454
ПОЛУЧАТЕЛЬ: АННА ИВАНОВНА А.