Дочь пострадавшей в ДТП в Турции жительницы Уфы рассказала о ее состоянии

Жительница Уфы уже три недели находится в турецком госпитале. Как рассказали близкие женщины, на второй день отдыха ее сбил автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель. Виновник с места ДТП скрылся.

Женщина получила тяжелые травмы. Лишь чудом пенсионерка, бывшая учительница, выжила. Рядом с пострадавшей находится ее дочь. Сейчас местные врачи выставляют счет в размере 70 тысяч долларов. Семье такую сумму не потянуть. Близкие просят помощи у всех неравнодушных. Номер счета для помощи пострадавший можете найти ниже.

Фото №1 - Дочь пострадавшей в ДТП в Турции жительницы Уфы рассказала о ее состоянии

На тот момент мне сказали, что у нее открытый перелом, раздроблена чашечка, почка повреждена на тройку по шкале от 1 до 5, что, возможно, понадобится операция на почку. Гематома головы, сильный удар по легким. Состояние очень тяжелое.

Ольга Андреева, дочь пострадавшей

НОМЕР СЧЁТА: 40817810906002138454

ПОЛУЧАТЕЛЬ: АННА ИВАНОВНА А.

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