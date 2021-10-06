В Башкирии проверили работу обновленной системы оповещения

Вой сирен в Башкортостане. По всей стране началась проверка систем оповещения населения. В республике в этом году её модернизировали. Система перешла в цифру, также стало больше точек с сиренами, громкоговорителями, приёмниками и перехватами сигналов. Как работает обновлённая сеть, специалисты проверили сегодня.

Вой тревожной сирены сегодня стал громче. Но только потому, что прошла модернизация системы. О чрезвычайной ситуации сообщат более 700 точек оповещения с электросиренами, громкоговорителями, приёмниками сигналов, перехватами ТВ и радиовещания. Из этого списка не было связи только с тремя: по словам специалистов, проблема на стороне провайдера.

С 1 по 31 октября по всей стране проходит месячник гражданской обороны, в рамках которого сегодня проводится всероссийская штабная тренировка. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

С того конца провода – краткий отчёт о том, как сработала система оповещения. Сюда поступают звонки со всей республики. Каждый специалист отвечает за определённую зону. Информацию собирают и отправляют дальше – централизованно в Москву.

Мы получили из Москвы сигнал, довели его до всех муниципалитетов, а дальше, наоборот, все организации нам отчитались, и данные уходят в Москву. Примерно такой обмен информацией идёт по гражданской обороне. Фарход Кутлугузин, начальник службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС