В Башкирии проверили работу обновленной системы оповещения

Вой сирен в Башкортостане. По всей стране началась проверка систем оповещения населения. В республике в этом году её модернизировали. Система перешла в цифру, также стало больше точек с сиренами, громкоговорителями, приёмниками и перехватами сигналов. Как работает обновлённая сеть, специалисты проверили сегодня.
Вой тревожной сирены сегодня стал громче. Но только потому, что прошла модернизация системы. О чрезвычайной ситуации сообщат более 700 точек оповещения с электросиренами, громкоговорителями, приёмниками сигналов, перехватами ТВ и радиовещания. Из этого списка не было связи только с тремя: по словам специалистов, проблема на стороне провайдера.
С того конца провода – краткий отчёт о том, как сработала система оповещения. Сюда поступают звонки со всей республики. Каждый специалист отвечает за определённую зону. Информацию собирают и отправляют дальше – централизованно в Москву.
О проверке системы оповещения жителей, как правило, предупреждают в СМИ. Но что если человек не уследил за новостями? Есть разница: тревога действительная будет длиться не меньше 3 минут, предполагается, что за это время можно успеть включить телевизор или радио. В Башкортостане в этой системе в том числе телеканал БСТ, радиостанции «Спутник ФМ», «Юлдаш» и «Ашкадар». При реальной тревоге каждому жителю на телефон придет соответствующее SMS-сообщение.