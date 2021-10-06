Жители Башкирии могут заработать на сборе трав и ягод

В Кушнаренковском районе намерены реализовать проект по переработке дикоросов. Полезные травы, ягоды, грибы намерены добывать в промышленных масштабах, задействуя в том числе население. Один из проектов уже на стадии реализации, однако в Корпорации развития республики ищут новых инвесторов.
Процесс приемки сырья в одном из крупнейших плодово-ягодных хозяйств поставили на поток. Работа здесь кипит в любой сезон. Фермеры собирают не только то, что растет на собственных угодьях, но и принимают урожай от населения: например, рябину, смородину, иван-чай, грибы – все, что растет на полях и в огородах.
Ольга Вагина каждый день сдает в хозяйство черноплодную рябину, которая растет в заброшенных садах. Работы – непочатый край, а размер вознаграждения напрямую зависит от усердия. Впрочем, в обиде никто не остается. Люди получают весьма неплохие для села деньги.
Большую часть дикоросов хозяйство отправляет на переработку в различные предприятия, в основном в другие регионы. Но в скором времени здесь намерены наладить полный цикл от сбора до упаковки готовой продукции. Для этого инвестор приобрел старые помещения, в которых расположится новый цех.
Башкортостан богат травами, ягодами и грибами, которые могут иметь большой спрос за пределами региона и даже страны. Сейчас же рынок дикоросов сильно недооценен. Эта ниша для бизнеса в республике очень перспективна. Ее намерены развивать и в других районах, например, в Зилаирском, где Корпорация развития также подготовила готовые проекты для инвесторов. На этом могут зарабатывать как местные жители, так и предприниматели. В планах – создать целую сеть центров сбора и переработки дикорастущих культур по всему Башкортостану.