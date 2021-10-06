Команда по хоккею с мячом «Кировец» начала подготовку к новому сезону

Хоккейный клуб «Кировец» вышел из отпуска и начал учебно-тренировочные сборы. Спортсмены работают на базе спорткомплекса «Биатлон», где и готовятся к предстоящему сезону.

Этого дня игроки «Кировца» ждали долго. Все лето хоккеисты работали по индивидуальной программе, но наконец собрались вместе. Они соскучились по тренировкам, поэтому начали работу с огромным желанием, тем более что каждому нужно набирать кондиции перед сезоном.

Никаких конкретных целей перед нами не ставили. Самое главное – сплотиться, стать единым коллективом, набрать форму, а дальше будет видно. Азат Ахатов, полузащитник ХК «Кировец»

В составе команды произошло немало изменений. Несколько лидеров, включая защитника Максима Немцева, покинули «Кировец», перейдя в команды Суперлиги. Однако им всем были найдены равноценные замены. Среди них и 26-летний нападающий Руслан Гавричков, который перешёл в уфимский коллектив из «Мурмана».

Команда хорошая, выступает в Высшей Лиге, один из претендентов на победу в турнире. С руководством пообщался, цели и задачи у них амбициозные. Руслан Гавричков, нападающий ХК «Кировец»

На сборе вместе со взрослыми профессиональными спортсменами работает и несколько совсем молодых хоккеистов. Многие из них, как и Дамир Хамматов, начинали свой путь в школе «Салавата Юлаева», но сейчас выбрали хоккей с мячом. Если игроки сумеют хорошо себя проявить на сборах, то вполне возможно, что их можно будет увидеть в составе «Кировца» в предстоящем сезоне.

Переживал, когда вызвали на сбор. Здесь другие нагрузки, тренер даёт больше работы. Но я хорошо проявил себя на своём уровне, много забил, поэтому и позвали. Дамир Хамматов

У тренерского штаба «Кировца» будет много работы. На первом сборе, который будет длиться три недели, нужно привести форму всех игроков к общему знаменателю, чтобы выполнить главную задачу, которая стоит перед уфимскими хоккеистами, – победить в Высшей Лиге и выйти в Суперлигу с первого места.

На этих сборах нам нужно заложить базу на весь сезон, где-то с третьей недели будем вставать на лёд. В планах через месяц уехать на сбор на большой лёд. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»