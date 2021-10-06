Команда по хоккею с мячом «Кировец» начала подготовку к новому сезону

Хоккейный клуб «Кировец» вышел из отпуска и начал учебно-тренировочные сборы. Спортсмены работают на базе спорткомплекса «Биатлон», где и готовятся к предстоящему сезону.
Этого дня игроки «Кировца» ждали долго. Все лето хоккеисты работали по индивидуальной программе, но наконец собрались вместе. Они соскучились по тренировкам, поэтому начали работу с огромным желанием, тем более что каждому нужно набирать кондиции перед сезоном.
В составе команды произошло немало изменений. Несколько лидеров, включая защитника Максима Немцева, покинули «Кировец», перейдя в команды Суперлиги. Однако им всем были найдены равноценные замены. Среди них и 26-летний нападающий Руслан Гавричков, который перешёл в уфимский коллектив из «Мурмана».
На сборе вместе со взрослыми профессиональными спортсменами работает и несколько совсем молодых хоккеистов. Многие из них, как и Дамир Хамматов, начинали свой путь в школе «Салавата Юлаева», но сейчас выбрали хоккей с мячом. Если игроки сумеют хорошо себя проявить на сборах, то вполне возможно, что их можно будет увидеть в составе «Кировца» в предстоящем сезоне.
У тренерского штаба «Кировца» будет много работы. На первом сборе, который будет длиться три недели, нужно привести форму всех игроков к общему знаменателю, чтобы выполнить главную задачу, которая стоит перед уфимскими хоккеистами, – победить в Высшей Лиге и выйти в Суперлигу с первого места.
Сезон в Высшей Лиге начнётся в конце ноября, так что у команды есть около двух месяцев, чтобы вернуть оптимальную форму, наладить игровые связи и до конца укрепить состав.