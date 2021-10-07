В Уфе стартовали рейды по местам массового скопления людей

Позволил себе на три недели уехать в отпуск. Соответственно, это достаточно сложные мероприятия, комплексные, многоступенчатые. Я просто не совсем успел. Поэтому я уже ездил и извинялся везде, Мы этот вопрос отработали. Я не думаю, что к нам будут какие-либо претензии в будущем.

Дмитрий Валеев, собственник заведения