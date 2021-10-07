В Уфе стартовали рейды по местам массового скопления людей

В Уфе проходят рейды в местах массового скопления людей на предмет соблюдения ограничительных мер. Так, сотрудники администрации Ленинского района нагрянули в одно из ночных заведений. Там работает клуб и ресторан.

У проверяющих была информация, что вход в заведение осуществляется без проверки установленных справок и термометрии. Теперь же внутрь пускают только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном или отрицательном ПЦР-тесте. На столах присутствуют санитайзеры, а персонал работает в масках и перчатках.

Позволил себе на три недели уехать в отпуск. Соответственно, это достаточно сложные мероприятия, комплексные, многоступенчатые. Я просто не совсем успел. Поэтому я уже ездил и извинялся везде, Мы этот вопрос отработали. Я не думаю, что к нам будут какие-либо претензии в будущем.

Дмитрий Валеев, собственник заведения

Мы поэтапно будем осуществлять все проверки. Будет усиливаться данная работа. Путем разъяснительной работы как в средствах массовой информации, так и путем личного обхода. Мы будем обходить, разъяснять, проверять.

Иван Иванов, заместитель главы администрации Ленинского района г. Уфы
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