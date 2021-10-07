В Уфе стартовали рейды по местам массового скопления людей

В Уфе проходят рейды в местах массового скопления людей на предмет соблюдения ограничительных мер. Так, сотрудники администрации Ленинского района нагрянули в одно из ночных заведений. Там работает клуб и ресторан.
У проверяющих была информация, что вход в заведение осуществляется без проверки установленных справок и термометрии. Теперь же внутрь пускают только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном или отрицательном ПЦР-тесте. На столах присутствуют санитайзеры, а персонал работает в масках и перчатках.