Появились подробности ДТП в Башкирии, в котором пострадала семья с детьми

Вчера, шестого октября, в Нуримановском районе Башкирии опрокинулась "Лада" пятнадцатой модели. ДТП произошло на четвертом километре автодороги Сарва - Вознесенский.
В пресс-службе ГИБДД РБ рассказали, что за рулем легковушки находился 35-летний местный житель. По предварительной версии, при обгоне грузовика на затяжном спуске он не справился с управлением, в результате чего машину занесло, и она опрокинулась.
Водитель, его супруга, мать и трое дочерей, 2, 9 и 10 лет, получили различные травмы. Их госпитализировали. Известно, что девочка перевозилась без специального детского удерживающего устройства.
Фото: ГИБДД Башкирии.