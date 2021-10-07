Житель Башкирии, убивший жену на глазах у детей, попросил отправить его в психбольницу

Напомним, трагедия произошла в конце июля 2020 года. Супруги вместе с детьми поехали на машине в соседнюю Саткинскую область в стоматологию. По дороге между ними вспыхнул скандал на почве ревности, после чего Александр Алексеев остановил машину, взял нож и начал методично наносить удары по своей жене. Истекая кровью, Оксана смогла выбраться и даже пробежать несколько метров, но муж догнал ее и на глазах у перепуганных детей и очевидцев перерезал ей горло. Позже мужчина заявил, что жена призналась ему в измене с лучшим другом, но родные убитой опровергли эту версию, заявив, что Оксана всегда старалась сохранить брак ради детей.