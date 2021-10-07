Житель Башкирии, убивший жену на глазах у детей, попросил отправить его в психбольницу

Вчера, шестого октября, в Челябинском областном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении 32-летнего Александра Алексеева из Белокатайского района Башкирии, которого обвиняют в жестоком убийстве супруги на глазах у маленьких дочерей.

Фото №1 - Житель Башкирии, убивший жену на глазах у детей, попросил отправить его в психбольницу

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала Алексеева невменяемым – у него выявили тяжелое расстройство психики, а с женой расправился в состоянии аффекта. Свою вину обвиняемый признал и попросил отправить его на лечение в психиатрическую больницу.

Мужчина извинился перед родителями и всеми родственниками погибшей, раскаялся в содеянном. Сказал, что не хотел, чтобы так все вышло, и просил суд направить его на лечение в медицинское учреждение специализированного типа, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях.

пресс-служба Челябинского областного суда

В основном, он сидит молча. Просто отмалчивается, ни с кем говорить не хочет. Ждем приговора суда, надеемся, он получит по заслугам.

родственница убитой Оксаны

Окончательный приговор Александру Алексееву вынесут 15 октября. Родственники убитой Оксаны Алексеевой уверены, что он только лишь притворяется сумасшедшим, а на деле прекрасно осознает все происходящее и намерен уйти от ответственности. Такого же мнения придерживается и адвокат пострадавшей стороны Александр Войцех: он уверен, что судебная медицинская психиатрическая экспертиза проводилась с нарушениями, и ее результаты не соответствуют действительности.

Напомним, трагедия произошла в конце июля 2020 года. Супруги вместе с детьми поехали на машине в соседнюю Саткинскую область в стоматологию. По дороге между ними вспыхнул скандал на почве ревности, после чего Александр Алексеев остановил машину, взял нож и начал методично наносить удары по своей жене. Истекая кровью, Оксана смогла выбраться и даже пробежать несколько метров, но муж догнал ее и на глазах у перепуганных детей и очевидцев перерезал ей горло. Позже мужчина заявил, что жена призналась ему в измене с лучшим другом, но родные убитой опровергли эту версию, заявив, что Оксана всегда старалась сохранить брак ради детей.

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