Житель Башкирии, убивший жену на глазах у детей, попросил отправить его в психбольницу

Вчера, шестого октября, в Челябинском областном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении 32-летнего Александра Алексеева из Белокатайского района Башкирии, которого обвиняют в жестоком убийстве супруги на глазах у маленьких дочерей.
Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала Алексеева невменяемым – у него выявили тяжелое расстройство психики, а с женой расправился в состоянии аффекта. Свою вину обвиняемый признал и попросил отправить его на лечение в психиатрическую больницу.
Окончательный приговор Александру Алексееву вынесут 15 октября. Родственники убитой Оксаны Алексеевой уверены, что он только лишь притворяется сумасшедшим, а на деле прекрасно осознает все происходящее и намерен уйти от ответственности. Такого же мнения придерживается и адвокат пострадавшей стороны Александр Войцех: он уверен, что судебная медицинская психиатрическая экспертиза проводилась с нарушениями, и ее результаты не соответствуют действительности.
Напомним, трагедия произошла в конце июля 2020 года. Супруги вместе с детьми поехали на машине в соседнюю Саткинскую область в стоматологию. По дороге между ними вспыхнул скандал на почве ревности, после чего Александр Алексеев остановил машину, взял нож и начал методично наносить удары по своей жене. Истекая кровью, Оксана смогла выбраться и даже пробежать несколько метров, но муж догнал ее и на глазах у перепуганных детей и очевидцев перерезал ей горло. Позже мужчина заявил, что жена призналась ему в измене с лучшим другом, но родные убитой опровергли эту версию, заявив, что Оксана всегда старалась сохранить брак ради детей.