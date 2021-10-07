В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» благоустроили территорию вокруг кладбища

Эту работу мы начали с весны. Привели в порядок, сделали уборку на 12 родниках. Сделали ограждение, покрасили. Активное участие принимали местные жители. Вышли на субботники. И это было их собственное желание.

Расуль Салимов, глава Семеновского сельсовета