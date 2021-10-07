В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» благоустроили территорию вокруг кладбища

В Баймакском районе благоустроили территорию вокруг кладбища в Семеновском сельсовете. Работы организовал местный исполком Курултая башкир в рамках  проекта главы Башкортостана «Атайсал», когда уроженцы населенного пункта оказывают ему поддержку, и конкурса «Здоровое село».

Также жители района принимают активное участие в республиканских программах благоустройства поддержки местных инициатив.

Эту работу мы начали с весны. Привели в порядок, сделали уборку на 12 родниках. Сделали ограждение, покрасили. Активное участие принимали местные жители. Вышли на субботники. И это было их собственное желание.

Расуль Салимов, глава Семеновского сельсовета

Местные жители уже планируют, какие объекты могут благоустроить на следующем этапе. Работа проводится в течение всего года. К участию активно привлекаются молодые люди.

Надо чтить память умерших. В 2020 году на совете с местными жителями решили участвовать в программе ППМИ. В этом году решили убраться и привести порядок кладбище.

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