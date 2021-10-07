В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» благоустроили территорию вокруг кладбища

В Баймакском районе благоустроили территорию вокруг кладбища в Семеновском сельсовете. Работы организовал местный исполком Курултая башкир в рамках проекта главы Башкортостана «Атайсал», когда уроженцы населенного пункта оказывают ему поддержку, и конкурса «Здоровое село».
Также жители района принимают активное участие в республиканских программах благоустройства поддержки местных инициатив.
Местные жители уже планируют, какие объекты могут благоустроить на следующем этапе. Работа проводится в течение всего года. К участию активно привлекаются молодые люди.