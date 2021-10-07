В Уфе оштрафовали организатора концерта группы «Руки вверх»

Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал организатора концерта группы «Руки вверх». Об этом сообщает издание РБК.

30 мая 2021 года в столице Башкирии на площадке «Уфа-Арены» прошёл концерт популярной группы. Стало известно, что организаторам удалось продать 4729 билетов, из которых 1483 были на танцпол, где зрители, конечно, не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Это выяснили специалисты Роспотребнадзора, которые провели расследование.

Площадь танцпола по данным ООО «Тур» составляла 1200 кв. м, следовательно, площадь на одного зрителя составила 0,8 кв. м. Таким образом, соблюдение дистанции в 1,5 м зрителями не представилось возможным. решение Октябрьского районного суда Уфы

Оказалось, что одна из частей зала была закрыта на реконструкцию, поэтому зрители были вынуждены занять кресла без соблюдения соцдистанции. То есть посетители просто физически не могли соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Организаторам не удалось доказать, что на концерте следили за социальной дистанцией, масочным режимом – они предоставили в суде видео с концерта, которое не соответствует дате проведения мероприятия.

На основе всех доказательств компания была оштрафована на 300 тысяч рублей. При этом решение ещё можно обжаловать.