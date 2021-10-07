В Башкирии некоторые ковид-ограничения перенесли

Все антиковидные ограничения должны были вступить в силу уже 12 и 18 октября. Однако дату начала ограничений перенесли на 27 октября. Такая мера принята для того, чтобы жители Башкирии успели пройти вакцинацию от коронавируса, ведь с 27 октября отрицательные ПЦР-тесты приниматься не будут.