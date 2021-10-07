В деле об убийстве студенток из Башкирии появились новые подробности

Он нормально работал, очень ответственно относился. Мы раньше брали рабочих с судимостями, но этот не был похож на судимого: у него был внешний вид какой-то идеальный, и крышу крыл, и забор красил, ни от чего не отказывался. И зарплата была высокой, до 60 тысяч рублей. Не пил, не наркоманил, всегда вовремя приходил на смену. В дни отдыха даже подрабатывал у нас же.

работодатель Александра Лазарева