В деле об убийстве студенток из Башкирии появились новые подробности

Коллеги Александра Лазарева, обвиняемого в убийстве трех студенток из Башкирии, описали его личность.
Как сообщают коллеги Лазарева, он всегда брался за любую работу, был адекватным и неразговорчивым. В августе текущего года он устроился разнорабочим в магазине на базе местного бизнесмена, а в конце сентября его перевели на должность оператора в бесконтактной мойке. Также личность Лазарева описал его работодатель, сообщают РИА Новости.
Оказалось, что за день до трагедии обвиняемый отпросился с работы, сказав, что поедет за новой одеждой в Орск.
Напомним, тела трёх девушек обнаружены в городе Гай Оренбургской области в ночь на 30 сентября. Лазареву вменяют пять статьей Уголовного кодекса РФ. По решению суда он арестован до 30 ноября 2021 года.