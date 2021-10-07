В деле об убийстве студенток из Башкирии появились новые подробности

Коллеги Александра Лазарева, обвиняемого в убийстве трех студенток из Башкирии, описали его личность.

Фото №1 - В деле об убийстве студенток из Башкирии появились новые подробности

Как сообщают коллеги Лазарева, он всегда брался за любую работу, был адекватным и неразговорчивым. В августе текущего года он устроился разнорабочим в магазине на базе местного бизнесмена, а в конце сентября его перевели на должность оператора в бесконтактной мойке. Также личность Лазарева описал его работодатель, сообщают РИА Новости.

Он нормально работал, очень ответственно относился. Мы раньше брали рабочих с судимостями, но этот не был похож на судимого: у него был внешний вид какой-то идеальный, и крышу крыл, и забор красил, ни от чего не отказывался. И зарплата была высокой, до 60 тысяч рублей. Не пил, не наркоманил, всегда вовремя приходил на смену. В дни отдыха даже подрабатывал у нас же.

работодатель Александра Лазарева

Оказалось, что за день до трагедии обвиняемый отпросился с работы, сказав, что поедет за новой одеждой в Орск.

30 сентября утром пришел в обновках, но был потерянный, с багровым цветом лица. Сказал, что температурит, я его немедленно отправил домой. Позже он позвонил, просил денег на лекарства, на следующий день зарплату ему передал напарник. И больше мы его не видели.

работодатель Александра Лазарева

Напомним, тела трёх девушек обнаружены в городе Гай Оренбургской области в ночь на 30 сентября. Лазареву вменяют пять статьей Уголовного кодекса РФ. По решению суда он арестован до 30 ноября 2021 года.

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