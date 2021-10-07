В Башкирии прошло обучение контролеров к проведению Всероссийской переписи населения

Завершается подготовка ко Всероссийской переписи населения в Башкортостане. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября. В Баймаке провели обучение контролеров, которые будут следить за ходом переписной кампании. Им рассказали, что сделать, если возникли проблемы с планшетом или, например, как поступить, если карта памяти выдает ошибку.

Перепись впервые пройдет в цифровом формате, поэтому переписчикам нужно знать не только правила её проведения, но и навыки работы с планшетными компьютерами. С учетом эпидемиологической обстановки предусмотрен резерв специалистов. Если кто-то из переписчиков пожалуется на недомогание, то ему срочно найдут замену.

Провели всероссийскую сельскохозяйственную перепись, население получило представление о том, что такое планшет. Что это легко. Они только дают ответы. И на их глазах переписчик только данные вводит. Когда опрос пройдет, они видят, что появилась зеленая  галочка. Поэтому каких-то больших трудностей не было.

Гульдар Тайсина, контролер Темясовского сельского поселения
Фото №1 - В Башкирии прошло обучение контролеров к проведению Всероссийской переписи населения

Для работы переписчика соблюдены необходимые санитарные требования, они оснащены средствами индивидуальной защиты, много вакцинированных. Практически приближается к 100%. Просьба к населению отнестись с пониманием к переписной кампании, отвечать на вопросы полно, ясно.

Лилия Галина, руководитель подразделения статистики г. Баймака
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