В Башкирии прошло обучение контролеров к проведению Всероссийской переписи населения

Завершается подготовка ко Всероссийской переписи населения в Башкортостане. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября. В Баймаке провели обучение контролеров, которые будут следить за ходом переписной кампании. Им рассказали, что сделать, если возникли проблемы с планшетом или, например, как поступить, если карта памяти выдает ошибку.
Перепись впервые пройдет в цифровом формате, поэтому переписчикам нужно знать не только правила её проведения, но и навыки работы с планшетными компьютерами. С учетом эпидемиологической обстановки предусмотрен резерв специалистов. Если кто-то из переписчиков пожалуется на недомогание, то ему срочно найдут замену.