В Башкирии прошло обучение контролеров к проведению Всероссийской переписи населения

Провели всероссийскую сельскохозяйственную перепись, население получило представление о том, что такое планшет. Что это легко. Они только дают ответы. И на их глазах переписчик только данные вводит. Когда опрос пройдет, они видят, что появилась зеленая галочка. Поэтому каких-то больших трудностей не было.

Гульдар Тайсина, контролер Темясовского сельского поселения