В Башкирии осудили 26-летнего парня, который насмерть сбил пенсионерку

Перед судом в Белебее предстал 26-летний местный житель. Он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и сбил человека.

Ещё 28 сентября 2020 года молодой человек сел за руль «ВАЗ-2110». На улице Красноармейской парень совершил наезд на 75-летнюю пенсионерку, которая шла по обочине дороги в попутном направлении. После этого машина вылетела в кювет и опрокинулась. К сожалению, пострадавшая скончалась по пути в больницу.

Выяснилось, что парень ранее были лишён водительских прав, а в злополучный день был сильно пьян. В качестве оправдания парень отметил, что сел пьяным за руль, потому что не смог вызвать такси до бабушки. Свою вину он не признал.