В Башкирии инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой

В Зианчуринском районе сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню за нерадивым водителем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Патрульная машина на 278 км автодороги Магнитогорск-Ира заметили ВАЗ-2109, который вёл себя крайне странно. Водитель автомобиля агрессивно маневрировал по проезжей части и создавал аварийные ситуации. Тогда инспекторы попросили автовладельца остановиться, но тот проигнорировал требование и наоборот увеличил скорость.

Тогда сотрудники дорожно-патрульной службы, включив звуковые и световые сигналы, погнались за автомобилистом. Они несколько раз просили авто остановиться, но водитель продолжал скрываться. Инспекторам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом по колёсам авто.

Когда машина всё же остановилась, водитель попытался убежать от преследующих его инспекторов. Оказалось, за рулём авто находился 20-летний местный житель. Водительских прав у него не было, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь молодой человек — фигурант не одного административного расследования.