Эксперт из Уфы назвал особенности мутации коронавируса

Стало известно, чем грозят мутации COVID-19 и как обезопасить себя и своих родных и близких. Об этом изданию ГорОбзор.ру рассказал главный научный сотрудник УФИЦ РАН, профессор, доктор биологических наук Алексей Чемерис. По его словами, самый опасный штамм - это дельта. Он появился в РФ этим летом.

Фото №1 - Эксперт из Уфы назвал особенности мутации коронавируса

Если человек переболел сейчас, в ближайшее время, то он с большей вероятностью будет защищен на данный момент от новых атак, потому что он переболел наверняка одним из последних штаммов. А те, кто болели раньше, они защищены не в нужной степени.

Алексей Чемерис, доктор биологических наук

Также эксперт рассказал, что обходить антитела позволяют небольшие изменения вируса. Они образовываются после перенесенного коронавируса. Однако доктор подчеркнул, что у людей, имеющих иммунитет, шансов справиться с вирусом больше.

Вирус имеет много белков, и самый главный белок – так называемый S-белок. Он состоит из двух субъединиц – S-1 и S-2. И вот те изменения, которые произошли в S-1, они позволяют вирусу все-таки проникнуть. Ему будет тяжелее проникать, но он может. Но поскольку та же самая вакцина, например, «Спутник-V», наиболее популярная у нас, весь этот белок включает в себя <…> люди, даже мои знакомые, которые заболели после прививки, достаточно легко ее [болезнь] переносят. Потому что вирус обошел их иммунную систему, смог проникнуть в человека, но включились другие антитела, которые работают на другие «стопы», которые внутри, в S-2 субъединице. Вирусу тяжелее размножаться в людях вакцинированных или переболевших ранее.

Алексей Чемерис, доктор биологических наук

Главным средством борьбы с изменяющимся вирусом остается вакцинация – причем привиться необходимо большой части населения в короткий срок, чтобы избежать новых мутаций и заболеваний, подчеркивает профессор.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями