Эксперт из Уфы назвал особенности мутации коронавируса

Стало известно, чем грозят мутации COVID-19 и как обезопасить себя и своих родных и близких. Об этом изданию ГорОбзор.ру рассказал главный научный сотрудник УФИЦ РАН, профессор, доктор биологических наук Алексей Чемерис. По его словами, самый опасный штамм - это дельта. Он появился в РФ этим летом.
Также эксперт рассказал, что обходить антитела позволяют небольшие изменения вируса. Они образовываются после перенесенного коронавируса. Однако доктор подчеркнул, что у людей, имеющих иммунитет, шансов справиться с вирусом больше.
Главным средством борьбы с изменяющимся вирусом остается вакцинация – причем привиться необходимо большой части населения в короткий срок, чтобы избежать новых мутаций и заболеваний, подчеркивает профессор.