Эксперт из Уфы назвал особенности мутации коронавируса

Вирус имеет много белков, и самый главный белок – так называемый S-белок. Он состоит из двух субъединиц – S-1 и S-2. И вот те изменения, которые произошли в S-1, они позволяют вирусу все-таки проникнуть. Ему будет тяжелее проникать, но он может. Но поскольку та же самая вакцина, например, «Спутник-V», наиболее популярная у нас, весь этот белок включает в себя <…> люди, даже мои знакомые, которые заболели после прививки, достаточно легко ее [болезнь] переносят. Потому что вирус обошел их иммунную систему, смог проникнуть в человека, но включились другие антитела, которые работают на другие «стопы», которые внутри, в S-2 субъединице. Вирусу тяжелее размножаться в людях вакцинированных или переболевших ранее.

Алексей Чемерис, доктор биологических наук