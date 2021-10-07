Глава района в Башкирии рассказал, что из-за коронавируса потерял трёх родственников

Андрей Иванюта, глава Белорецкого района Башкирии, честно рассказал на личной странице в социальных сетях о том, как его семья перенесла встречу с коронавирусом.

Оказалось, что и глава района, и его супруга, и даже сын переболели коронавирусной инфекцией. Для чиновника болезнь прошла тяжело. Но страшнее для него то, что Андрей Иванюта потерял трёх пожилых родственников, которые тоже заразились коронавирусом.