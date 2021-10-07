Глава района в Башкирии рассказал, что из-за коронавируса потерял трёх родственников

Андрей Иванюта, глава Белорецкого района Башкирии, честно рассказал на личной странице в социальных сетях о том, как его семья перенесла встречу с коронавирусом.

Фото №1 - Глава района в Башкирии рассказал, что из-за коронавируса потерял трёх родственников

Оказалось, что и глава района, и его супруга, и даже сын переболели коронавирусной инфекцией. Для чиновника болезнь прошла тяжело. Но страшнее для него то, что Андрей Иванюта потерял трёх пожилых родственников, которые тоже заразились коронавирусом.

Все устали, раздражены, у многих не стало родных и близких. Знаю, как много горя несёт людям такая ситуация. Сейчас, к моему огромному сожалению, кроме ограничения передвижений и скопления людей, вакцинации, сделать мы ничего не можем.

Андрей иванюта, глава Белорейкого района 

Андрей Иванюта напомнил о вводимых ограничениях и призвал жителей Башкирии к благоразумию.

Фото: ivaniuta_ai

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