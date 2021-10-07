Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за последнюю неделю

Так, больше всего выросли в цене помидоры (12%). Теперь килограмм данного овоща в среднем по республике можно приобрести за 95 рублей. Также подорожали яйца (8%) – десяток обойдётся жителям Башкирии в 61 рубль. Замыкает тройку самых подорожавших продуктов копченая колбаса (5,1%).