Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за последнюю неделю

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на социально значимые продукты в республике. Каждую неделю эксперты озвучивают итоги исследования.
Так, больше всего выросли в цене помидоры (12%). Теперь килограмм данного овоща в среднем по республике можно приобрести за 95 рублей. Также подорожали яйца (8%) – десяток обойдётся жителям Башкирии в 61 рубль. Замыкает тройку самых подорожавших продуктов копченая колбаса (5,1%).
Незначительно подорожали также: шоколадные конфеты, мясные и овощные консервы для детского питания, куры, мука, сливочное масло, творог, пастеризованное молоко, гречневая крупа, мороженая рыба, картофель, пшено, говядина, свежие огурцы, маргарин, баранина, рис, вермишель, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, сосиски и сардельки.
А вот дешевле стал лук (2,1%) — в среднем килограмм можно приобрести за 29 рублей. Также стали доступнее яблоки (1,8%), чёрный чай и капуста (1%).
Незначительно снизилась цена на макароны, сметану, подсолнечное масло, вареную колбасу, стерилизованное молоко, морковь, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сыры, сухие молочные смеси для детского питания.