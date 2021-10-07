В Башкирии скончался заведующий хирургическим отделением районной больницы

Ришат Габдуллович пользовался заслуженным уважением и бесспорным авторитетом в коллективе, был наставником молодых специалистов. Для него не было маленьких проблем, как и не было различий в должностях. Он знал, чем живет каждый сотрудник больницы и во всем старался помочь своим коллегам. Спокойный, уравновешенный, мудрый, Ришат Габдуллович навсегда останется в нашей памяти как добрый и отзывчивый человек, надежный друг и настоящий товарищ.

пресс-служба Профсоюза работников здравоохранения РБ