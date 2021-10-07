В Уфе в честь Дня Республики пройдёт многонациональный праздник

11 октября Республика Башкортостан отмечает большой праздник — 31 год назад была принята декларация о государственном суверенитете региона.

Фото №1 - В Уфе в честь Дня Республики пройдёт многонациональный праздник

Стало известно, что в этот день пройдёт многонациональное праздничное мероприятие в парке имени Якутова «Возьмемся за руки, друзья!». Начало торжества в 13:00.

Организаторы мероприятия: Министерство культуры РБ, Дом дружбы народов РБ, Ассамблея народов РБ при поддержке администрации Советского района города Уфы.

Организаторы отмечают, что в напряженное время очень важно не забывать о многонациональной дружбе и поддержке. Мероприятие пройдёт с учетом эпидемиологической обстановки.

Наш праздник под открытым небом проводится уже в пятый раз. Название «Возьмемся за руки, друзья!» подчеркивает дружбу народов, проживающих в Башкортостане. В свете эпидемиологической ситуации в стране и мире оно не является призывом, а лишь напоминанием того, что только вместе нам все под силу. Вместе, дружно и во благо нашего общего дома — нашей республики.

 Гульназ Мирхайдарова, и.о. директора Дома дружбы народов РБ, исполнительный директор Ассамблеи народов РБ

Фото: 2gis.ru 

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