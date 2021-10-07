В Уфе в честь Дня Республики пройдёт многонациональный праздник

11 октября Республика Башкортостан отмечает большой праздник — 31 год назад была принята декларация о государственном суверенитете региона.
Стало известно, что в этот день пройдёт многонациональное праздничное мероприятие в парке имени Якутова «Возьмемся за руки, друзья!». Начало торжества в 13:00.
Организаторы мероприятия: Министерство культуры РБ, Дом дружбы народов РБ, Ассамблея народов РБ при поддержке администрации Советского района города Уфы.
Организаторы отмечают, что в напряженное время очень важно не забывать о многонациональной дружбе и поддержке. Мероприятие пройдёт с учетом эпидемиологической обстановки.
Фото: 2gis.ru