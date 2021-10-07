В Уфе в честь Дня Республики пройдёт многонациональный праздник

Наш праздник под открытым небом проводится уже в пятый раз. Название «Возьмемся за руки, друзья!» подчеркивает дружбу народов, проживающих в Башкортостане. В свете эпидемиологической ситуации в стране и мире оно не является призывом, а лишь напоминанием того, что только вместе нам все под силу. Вместе, дружно и во благо нашего общего дома — нашей республики.

Гульназ Мирхайдарова, и.о. директора Дома дружбы народов РБ, исполнительный директор Ассамблеи народов РБ