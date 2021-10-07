В Башкирии поезд со щебнем сошёл с рельсов

Сегодня, 7 октября, рано утром зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл в Туймазинском районе на железной дороге между станциями «Туймазы» и «Завод ЖБИ».

Фото №1 - В Башкирии поезд со щебнем сошёл с рельсов

При выполнении маневровой работы произошёл сход с рельсов четырех вагонов и одной колесной пары на пятом полувагоне. Вагоны были загружены щебнем. Сообщается, что опрокидывания не произошло.

Задержки в движении поездов нет. Путь тупиковый. Вагоны груженые щебнем. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. На движение поездов ситуация не повлияла. К месту направлен восстановительный поезд со станции Бугульма.

 пресс-служба МЧС по РБ

Комиссия под руководством заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому территориальному управлению выясняет причины произошедшего.

Фото: МЧС по РБ. 

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