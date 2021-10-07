В Башкирии поезд со щебнем сошёл с рельсов

Сегодня, 7 октября, рано утром зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл в Туймазинском районе на железной дороге между станциями «Туймазы» и «Завод ЖБИ».

При выполнении маневровой работы произошёл сход с рельсов четырех вагонов и одной колесной пары на пятом полувагоне. Вагоны были загружены щебнем. Сообщается, что опрокидывания не произошло.