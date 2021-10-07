В Башкирии поезд со щебнем сошёл с рельсов

Сегодня, 7 октября, рано утром зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл в Туймазинском районе на железной дороге между станциями «Туймазы» и «Завод ЖБИ».
При выполнении маневровой работы произошёл сход с рельсов четырех вагонов и одной колесной пары на пятом полувагоне. Вагоны были загружены щебнем. Сообщается, что опрокидывания не произошло.
Комиссия под руководством заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому территориальному управлению выясняет причины произошедшего.
Фото: МЧС по РБ.