В Башкирии ввели карантин по птичьему гриппу в двух селах

В Башкирии были зафиксированы случаи птичьего гриппа. Глава региона подписал указ о введении карантина в двух населенных пунктах Туймазинского района.

В крестьянско-фермерских хозяйствах «Алтын-Каз», расположенных в селах Бишкураево и Николаевка, были зарегистрированы случаи заражения птицы гриппом. Именно там был введен карантин. Также опасной зоной считается территория в радиусе 5 км от очагов болезни. Это деревни Николаевка, Мустафино, Айтиктамак, Знаменка, Бишкураево, Ермучино и Булат.