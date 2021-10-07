В Башкирии ввели карантин по птичьему гриппу в двух селах

В Башкирии были зафиксированы случаи птичьего гриппа. Глава региона подписал указ о введении карантина в двух населенных пунктах Туймазинского района.
В крестьянско-фермерских хозяйствах «Алтын-Каз», расположенных в селах Бишкураево и Николаевка, были зарегистрированы случаи заражения птицы гриппом. Именно там был введен карантин. Также опасной зоной считается территория в радиусе 5 км от очагов болезни. Это деревни Николаевка, Мустафино, Айтиктамак, Знаменка, Бишкураево, Ермучино и Булат.
Разрабатывается план по ликвидации очага заболевания, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.
Во время карантина в очаге запрещается лечение больных птиц, посещение территории посторонними лицами, вывоз и ввоз птиц, инкубационного яйца, убой с целью употребления в пищу, ввоз кормов, с которыми могли контактировать больные птицы, снятие пера и пуха с павших птиц, выгул птиц, закладка яиц на инкубацию, охота.
Также опасной зоной признаны территории в 11 км от выявленных вспышек: Тюпкильды, Кандры, Урмекеево, Туктагулово, Верхний и Нижний Сардых, Ермухаметово, Нижняя Каран-Елга, Атык, Тукмак-Каран, Новый Арслан, Новоактау, Урзайбаш, Арсланово, Большая Устюба, Юлдузлы, Киязибаш, Кызыл-Елга, Иштиряк, Сюньбаш, Нуреево, Кир-Тлявли, Емметово, Базгиево, Новый Тамьян, Алмаш, Старые Тлявли, Кызыл-Чулпан, Трахан, Старый Тамьян, Изимка, Тугаряк, Серафимовка, Константиновка, Кендектамак, Первомайское, Кандрыкуль, Кандры-Кутуй, Балтаев, Карамалы-Губеево, Тукаево, Старые Кандры, Сайраново, Бикметово, Серафимовский, Чукадытамак, Чукадыбашево, Нур, Воздвиженка, Кызыл-Таш, Липовый Ключ, Ольховка, Самсыково, Майское, Новонарышево, Ничка-Буляк, Камыштау, Кандры-Тюмекеево, Александровка, Новосуккулово, Никитинка.