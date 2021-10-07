Смертность от COVID-19 среди старшего поколения растет – Валентин Павлов

Главные врачи больниц Башкирии обратились с открытым письмом к Радию Хабирову. Они попросили ввести самоизоляцию для людей старше 65 лет. Открытое письмо в соцсетях опубликовал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы, филиалов клинико-диагностических инфекционных центров Зубово и Стерлитамака Азат Мухаметзянов.
Инициативу главврачей прокомментировал ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов. По его словам, вирус стал более коварным, и если число заболевших COVID-19 растет среди молодежи, то смертность – среди пожилых.