Смертность от COVID-19 среди старшего поколения растет – Валентин Павлов

Сегодня заболевают молодые, дети. Рост заболеваемости идет за счет людей трудоспособного возраста, а смертность, к сожалению, среди старшего поколения. Грубо говоря: если сегодня погибли от ковида 25 человек, то из них 20 – люди старшего возраста. Еще раз хочу призвать вакцинироваться, призвать к самоизоляции, призвать к здравому смыслу и точному предписанию мер Роспотребнадзора.

Валентин Павлов, ректор БГМУ