Смертность от COVID-19 среди старшего поколения растет – Валентин Павлов

Главные врачи больниц Башкирии обратились с открытым письмом к Радию Хабирову. Они попросили ввести самоизоляцию для людей старше 65 лет. Открытое письмо в соцсетях опубликовал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы, филиалов клинико-диагностических инфекционных центров Зубово и Стерлитамака Азат Мухаметзянов.

Фото №1 - Смертность от COVID-19 среди старшего поколения растет – Валентин Павлов

Инициативу главврачей прокомментировал ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов. По его словам, вирус стал более коварным, и если число заболевших COVID-19 растет среди молодежи, то смертность – среди пожилых.

Сегодня заболевают молодые, дети. Рост заболеваемости идет за счет людей трудоспособного возраста, а смертность, к сожалению, среди старшего поколения. Грубо говоря: если сегодня погибли от ковида 25 человек, то из них 20 – люди старшего возраста. Еще раз хочу призвать вакцинироваться, призвать к самоизоляции, призвать к здравому смыслу и точному предписанию мер Роспотребнадзора.

Валентин Павлов, ректор БГМУ
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