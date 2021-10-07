Жительница Башкирии попыталась зарезать своего сожителя

Оказалось, на мужчину напала его 54-летняя сожительница. Парочка проводила вечер за распитием спиртных напитков в садовом домике. В один момент между ними вспыхнул конфликт. Ссора быстро переросла в драку, во время которой женщина схватила нож и ударила сожителя в грудь и плечо.