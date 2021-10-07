В Башкирии семья страдает из-за соседства с трансформаторной будкой

Трансформаторная будка стала камнем преткновения между жительницей Уфимского района и электросетевой компанией. Из-за подстанции, стоящей возле дома, женщина не может закончить строительство забора у себя во дворе. Оказалось, что будка расположилась на её территории.
Вместе уютно семейного гнёздышка – ворох проблем. Жильё в деревне Шмидтово супруги Дроздовы приобрели год назад. Вот только приятные хлопоты, связанные с обустройством дома, внезапно обернулись проблемами. Из-за близкого расположения трансформаторной подстанции Дроздовы никак не могут закончить своё строительство.
Дом здесь построили еще в 2014 году. Владельцем земельного участка тогда был муниципалитет. В 2018 на этой территории появилась трансформаторная будка.
Вот только представители «Башкирэнерго» не согласны с претензией женщины и доводами юриста. По их словам, документы оформлены верно.
С ответом электросетевой компании не согласился Общественный народный фронт. Его сотрудники решили помочь Дроздовым разобраться в ситуации. Активисты написали заявление в обслуживающую компанию и прокуратуру республики.
Сейчас, по словам жительницы, трансформаторная подстанция представляет опасность для ее несовершеннолетних детей. У Дроздовых два ребенка, которые постоянно играют в футбол или другие активные игры. Любое неловкое движение может стать печальным исходом для всех членов семьи.