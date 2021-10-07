В Башкирии семья страдает из-за соседства с трансформаторной будкой

Трансформаторная будка стала камнем преткновения между жительницей Уфимского района и электросетевой компанией. Из-за подстанции, стоящей возле дома, женщина не может закончить строительство забора у себя во дворе. Оказалось, что будка расположилась на её территории.

Вместе уютно семейного гнёздышка – ворох проблем. Жильё в деревне Шмидтово супруги Дроздовы приобрели год назад. Вот только приятные хлопоты, связанные с обустройством дома, внезапно обернулись проблемами. Из-за близкого расположения трансформаторной подстанции Дроздовы никак не могут закончить своё строительство.

Проблема в том, что мы не можем завершить строительство забора, мы не можем никак огородиться. Это частный сектор, постоянно ходят собаки, ничего не вынесешь. На территории находятся дорогостоящие инструменты, за которые тоже страшно. Алина Дроздова, жительница д. №20 по ул. Изумрудной в д. Шмидтово

Дом здесь построили еще в 2014 году. Владельцем земельного участка тогда был муниципалитет. В 2018 на этой территории появилась трансформаторная будка.

Будка расположена с нарушением правил застройки и планировки территории. Так как она должна быть расположена на расстоянии от 4 метров от участка и от 14 метрах – от жилого дома. Радик Гарифуллин, юрист

Вот только представители «Башкирэнерго» не согласны с претензией женщины и доводами юриста. По их словам, документы оформлены верно.

Будка была введена в эксплуатацию в 2018 году, а право собственности на участок возникло позднее. Нарушения со стороны «Башкирэнерго» нет. Перенос возможен, но осуществляется за счет потребителя. Марат Бикбаев, начальник отдела по связям с общественностью Башкирской электросетевой компании

С ответом электросетевой компании не согласился Общественный народный фронт. Его сотрудники решили помочь Дроздовым разобраться в ситуации. Активисты написали заявление в обслуживающую компанию и прокуратуру республики.

Понятно, что произошла какая то тех ошибка. Нужно перенести подстанцию в соответствии с нормами. Ранее жительница дома обратилась и в компанию, которой принадлежит подстанция. Но соответствующих действий не последовало. Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Республики Башкортостан