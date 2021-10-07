В Башкирии открылся мемориальный комплекс Исан-хана

Могила бея расположена в поле между деревнями Старочукурово и Новочукурово. Более 400 лет за ней ухаживают потомки Исан-хана. Жители близлежащих сел подали заявку на грант, чтобы получить деньги на благоустройство могилы. Общая сумма выигрыша составила 785 тысяч рублей.