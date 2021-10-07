В Башкирии открылся мемориальный комплекс Исан-хана

В Татышлинском района открылся мемориальный комплекс Исан-хана. Это лидер иректинских башкир и политический деятель середины 16 века.
Могила бея расположена в поле между деревнями Старочукурово и Новочукурово. Более 400 лет за ней ухаживают потомки Исан-хана. Жители близлежащих сел подали заявку на грант, чтобы получить деньги на благоустройство могилы. Общая сумма выигрыша составила 785 тысяч рублей.
На эти средства было установлено кованное каркасное сооружение в виде купола, уложены тротуарная плитка и бордюры, а также поставлены скамейки.