В Уфе водитель скутера погиб при столкновении с деревом

Сегодня, 7 октября, в Уфе зафиксирована смертельная авария. В ДТП погиб водитель скутера.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе, инцидент произошёл около четырёх часов дня на улице Д. Донского. Мужчина на скутере «Сузуки» не справился с управлением и врезался в дерево. Транспортное средство перевернулось.

Водитель получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Погибшему на вид 45-50 лет. Его личность устанавливается. Также в ДТП пострадал его 23-летний пассажир – парню потребовалась госпитализация.