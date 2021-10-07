В Уфе из-за массовых мероприятий перекроют Набережную

В Уфе будет введено ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

8, 9 и 10 октября будут перекрыты участки на улицах Набережной и Генерал-губернатора Перовского. Ограничения связаны с проведением Всероссийского дня ходьбы.

В частности, ограничения вводятся на:

– улице Набережной на участке от дома №232 до улицы Генерал-губернатора Перовского с 08:00 часов 8 октября до 12:00 часов 10 октября;

– улице Набережной на участке от дома №232 до улицы Сочинской с 20:00 часов 8 октября до 21:00 часов 9 октября;

– улице Генерал-губернатора Перовского от улицы Набережной до улицы Заки Валиди с 20:00 часов 8 октября до 21:00 часов 9 октября.