Жителям столицы Башкирии представят натурпродукты

В эти выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости столицы смогут приобрести продукты домашнего производства: мёд, картофель, овощи и многое другое.

9 и 10 октября с 10:00 до 16:00 ярмарки будут работать:

— на пересечении Интернациональной и Машиностроителей, а также на пересечении улицы Г. Мушникова — бульвара Баландина в Калининском районе;

— от ул. Таллинской до Ухтомского в Дёме;

— напротив домов по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20 в Кировском районе;

— перед Дворцом спорта в Октябрьском районе;

— на площади им. Серго Орджоникидзе в Орджоникидзевском районе;

— на площади перед Дворцом Молодежи в Советском районе;

— около парка "Волна" в Ленинском районе (только в субботу).