Жителям столицы Башкирии представят натурпродукты

В эти выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости столицы смогут приобрести продукты домашнего производства: мёд, картофель, овощи и многое другое.
9 и 10 октября с 10:00 до 16:00 ярмарки будут работать:
— на пересечении Интернациональной и Машиностроителей, а также на пересечении улицы Г. Мушникова — бульвара Баландина в Калининском районе;
— от ул. Таллинской до Ухтомского в Дёме;
— напротив домов по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20 в Кировском районе;
— перед Дворцом спорта в Октябрьском районе;
— на площади им. Серго Орджоникидзе в Орджоникидзевском районе;
— на площади перед Дворцом Молодежи в Советском районе;
— около парка "Волна" в Ленинском районе (только в субботу).
Ярмарка продолжится в понедельник, 11 числа, в Калининском, Кировском и в Орджоникидзевском районах на тех же площадках.