В Башкирии главврачи крупнейших медучреждений написали открытое письмо Радию Хабирову

Главврачи крупнейших республиканских медучреждений написали открытое письмо главе Башкортостана. Медики просят ввести самоизоляцию для пожилых людей 65+. В соцсетях общее мнение на этот счет опубликовал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.

Медики рассказали, какую боль они испытывают, когда, несмотря на все реанимационные действия, не могут спасти человека с диагнозом «коронавирус». И абсолютное большинство из них – это пожилые люди. При этом сам вирус мутирует, заражая и молодых людей. А инкубационный период с 2 недель сократился до 3-4 дней.

Сегодня прирост заболевших идёт и за счет молодых. Болеют люди трудоспособного возраста, болеют студенты, школьники. Но больше всего, конечно, пожилых. И если мы говорим про прирост смертности, то из 25 погибших 20 – это люди категории 65+. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Ситуацию усугубляют и антипрививочные настроения, считают врачи. В Башкортостане снизились темпы вакцинации и при этом резко выросло число инфицированных. Только за минувшие сутки зарегистрировано 576 новых больных. Ковид-госпитали переполнены. И в такой ситуации в зоне риска находятся именно пожилые люди. Многие из них получили медотвод от прививки из-за хронических заболеваний. И не имея защиты перед коронавирусом, им лучше избегать массового скопления людей, считают общественники.