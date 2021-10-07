В Башкирии на федеральных трассах установили еще 100 видеокамер

На федеральных трассах, проходящих через Башкортостан, дополнительно установили 100 комплексов фиксации превышения скоростного режима. И на данных участках сотрудники ГИБДД уже фиксируют снижение количества ДТП.
Эти «письма счастья» разлетятся не только по всей республике, но и по стране. Многие превышения скоростного режима фиксируются именно на федеральных трассах М-5 и М-7, проходящих по территории региона. И даже проезжая населенные пункты, водители не всегда сбавляют скорость до положенных 60 километров в час. В случае наезда на пешехода у последнего при таком раскладе не остается шансов на выживание. Чтобы исправить ситуацию, Радий Хабиров дал поручение увеличить количество камер на аварийно-опасных участках. Теперь на трассах федерального значения их стало 159.
На автодороге Уфа – Оренбург количество камер увеличилось более чем на 40 единиц. На 20 камер стало больше на трассе М-7 «Волга». Увеличилось число мест автоматической фиксации нарушений ПДД на западном обходе столицы и на трассе М-5 «Урал». Дорогу Самара – Уфа – Челябинск водители неслучайно называют «дорогой смерти». Только с начала текущего года на ней погибло 42 человека. Большинство трагедий произошло в связи с превышением установленной скорости. Теперь на этих участках комплексы фотовидеофиксации будут ловить лихачей в любое время года.
22 новые камеры появятся и на оживленных перекрестках Уфы. Практика показывает, что там, где установлены комплексы, количество ДТП сокращается в среднем на 50%. Такую статистику приводят сотрудники управления дорожного хозяйства «Приуралье». И надо понимать, что тут главная задача – не наказать водителя рублём. Зная, что впереди камера, автомобилист сбросит скорость и увеличит свои шансы не попасть в аварию.
Из 100 комплексов, установленных на федеральных трассах, 30 работают на альтернативных источниках энергии. При этом накопленного в аккумуляторах заряда хватает минимум на сутки автономной работы. Так что даже ночью или в пасмурную погоду скоростной режим на участках, где работают комплексы фотовидеофиксации, лучше не нарушать.