В Башкирии на федеральных трассах установили еще 100 видеокамер

На федеральных трассах, проходящих через Башкортостан, дополнительно установили 100 комплексов фиксации превышения скоростного режима. И на данных участках сотрудники ГИБДД уже фиксируют снижение количества ДТП.

Эти «письма счастья» разлетятся не только по всей республике, но и по стране. Многие превышения скоростного режима фиксируются именно на федеральных трассах М-5 и М-7, проходящих по территории региона. И даже проезжая населенные пункты, водители не всегда сбавляют скорость до положенных 60 километров в час. В случае наезда на пешехода у последнего при таком раскладе не остается шансов на выживание. Чтобы исправить ситуацию, Радий Хабиров дал поручение увеличить количество камер на аварийно-опасных участках. Теперь на трассах федерального значения их стало 159.

Полагаю, что за месяцы, оставшиеся до конца года, воздействие на водителей, которые не соблюдают ПДД, с помощью этих методов произойдет. Будет перелом в этой обстановке, и мы перейдем к сбережению жизней участников дорожного движения на этих дорогах в том числе. Артур Чингизов, начальник ЦАФАП в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

На автодороге Уфа – Оренбург количество камер увеличилось более чем на 40 единиц. На 20 камер стало больше на трассе М-7 «Волга». Увеличилось число мест автоматической фиксации нарушений ПДД на западном обходе столицы и на трассе М-5 «Урал». Дорогу Самара – Уфа – Челябинск водители неслучайно называют «дорогой смерти». Только с начала текущего года на ней погибло 42 человека. Большинство трагедий произошло в связи с превышением установленной скорости. Теперь на этих участках комплексы фотовидеофиксации будут ловить лихачей в любое время года.

Комплекс работает в режиме контроля скоростного движения. Также в некоторых местах может фиксировать выезд на встречную полосу движения. Комплексы работают от -50 до +60 градусов, то есть температурный режим в Башкортостане не повлияет на их работу. Антон Марешов, начальник отдела ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан»

22 новые камеры появятся и на оживленных перекрестках Уфы. Практика показывает, что там, где установлены комплексы, количество ДТП сокращается в среднем на 50%. Такую статистику приводят сотрудники управления дорожного хозяйства «Приуралье». И надо понимать, что тут главная задача – не наказать водителя рублём. Зная, что впереди камера, автомобилист сбросит скорость и увеличит свои шансы не попасть в аварию.