Радий Хабиров принял участие в Петербургском международном газовом форуме

«Ростех» запустит в Башкортостане сборку двигателей для газоперекачивающих агрегатов. Х Петербургский международный газовый форум посетил глава республики Радий Хабиров. Новая газовая заправка в Кармаскалинском районе, использование двигателей боевых самолетов для решения гражданских задач и газификация в Башкортостане – какие важные документы подписаны в Северной столице?

Сердце любой газовой заправки – компрессор. Это оборудование производят на уфимском предприятии. Один из заказчиков – компания «Газпром», с которой реализуется дорожная карта. Заявить о себе на международном форуме – привлечь потенциальных клиентов. Тем более покупателям отечественного оборудования АГЗС будет компенсироваться часть затрат.

Есть программа субсидирования наших покупателей. Это может быть и частная, и госкомпания. Если компания решила построить заправку, то можно получить субсидию на покупку оборудования, и довольно значительную. Со следующего года предпочтение отдается отечественным производителям оборудования. Вадим Даминов, директор Уфимского компрессорного завода

В республике работает 28 газовых заправок, Башкортостан по их количеству занимает 3-е место в стране. На 2022 год заложено 360 миллионов рублей для развития заправочной инфраструктуры природного газа. Глава республики Радий Хабиров на встрече с руководством компании «Газпром газомоторное топливо» согласовал строительство 5 станций уже в следующем году.

Мы сейчас проведём комплексную работу по подбору земельных участков и получению этих условий. Мы за это признательны и главе республике, и его команде. Мы ощущаем полнейшую поддержку по всем нашим вопросам. Тимур Соин, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»

На форуме дали старт работе нескольких газовых заправок в стране, в том числе в селе Кармаскалы. Она позволит обеспечить компримированным газом автотранспорт, проходящий между Башкортостаном и Челябинской областью. 6 постов смогут ежедневно заправлять 400 единиц техники.

Стенд Башкортостана представлен в виде нового поколения двигателей марки АЛ-41, опытные образцы для «Газпрома» Уфимское моторостроительное объединение изготовит в следующем году. Они мощнее предшественников в два раза. Одним из ключевых соглашений стало подписание документа о взаимовыгодном сотрудничестве между компаниями «Ростех», «Газпром» и правительством республики по поставке и эксплуатации авиадвигателей для перекачки газа.

Самое главное, здесь были приняты стратегические решения. Мы поставили юридическую точку в вопросе кооперации республики, ОДК, в частности, нашего УМПО, и «Газпрома» в части изготовления двигателей для перегонки газа на магистралях «Газпрома» – так называемых АЛ-31СТ. И главное, мы договорились о разработке АЛ-41СТ – очень мощного двигателя, который как раз «Газпрому» и нужен. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан