Радий Хабиров принял участие в Петербургском международном газовом форуме

«Ростех» запустит в Башкортостане сборку двигателей для газоперекачивающих агрегатов. Х Петербургский международный газовый форум посетил глава республики Радий Хабиров. Новая газовая заправка в Кармаскалинском районе, использование двигателей боевых самолетов для решения гражданских задач и газификация в Башкортостане – какие важные документы подписаны в Северной столице?
Сердце любой газовой заправки – компрессор. Это оборудование производят на уфимском предприятии. Один из заказчиков – компания «Газпром», с которой реализуется дорожная карта. Заявить о себе на международном форуме – привлечь потенциальных клиентов. Тем более покупателям отечественного оборудования АГЗС будет компенсироваться часть затрат.
В республике работает 28 газовых заправок, Башкортостан по их количеству занимает 3-е место в стране. На 2022 год заложено 360 миллионов рублей для развития заправочной инфраструктуры природного газа. Глава республики Радий Хабиров на встрече с руководством компании «Газпром газомоторное топливо» согласовал строительство 5 станций уже в следующем году.
На форуме дали старт работе нескольких газовых заправок в стране, в том числе в селе Кармаскалы. Она позволит обеспечить компримированным газом автотранспорт, проходящий между Башкортостаном и Челябинской областью. 6 постов смогут ежедневно заправлять 400 единиц техники.
Стенд Башкортостана представлен в виде нового поколения двигателей марки АЛ-41, опытные образцы для «Газпрома» Уфимское моторостроительное объединение изготовит в следующем году. Они мощнее предшественников в два раза. Одним из ключевых соглашений стало подписание документа о взаимовыгодном сотрудничестве между компаниями «Ростех», «Газпром» и правительством республики по поставке и эксплуатации авиадвигателей для перекачки газа.
Вопрос подготовки специалистов по двигателям серии АЛ от «Газпрома» и УПМО будет решаться совместными усилиями в рамках подписанной дорожной карты. Еще одна немаловажная тема – газификация населения республики. Показатели в Башкортостане должны вырасти до 95 процентов – эту тему не обошли стороной на питерском форуме.