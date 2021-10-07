В Башкирии более 80 человек получили госнаграды в преддверии Дня Республики

Почетные грамоты, благодарность и звания заслуженных. Более 80 человек сегодня получили госнаграды. Торжественная церемония в преддверии Дня Республики прошла в колонном зале. Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин поздравил присутствующих с предстоящим праздником и поблагодарил награжденных за вклад, который они вносят своим трудом в развитие республики.

Каждый из вас – гордость республики, на каждого из вас мы опираемся, дорожим, ценим ваш опыт, и благодаря вашему труду, нашему совместному труду республика уверенно развивается, смотрит вперед.

Несмотря на пандемию, Башкортостан продолжает жить с хорошим созидательным настроем. Задач много, амбиции серьезные, отметил Александр Сидякин. Реализовывать все планы предстоит одной большой командой, в составе которой в том числе и те, кто собрался в колонном зале.