В Уфе Русский драмтеатр открыл 160-й сезон

160-й, юбилейный, сезон в Русском драматическом театре республики открыт. Стартовал он представлением, специально подготовленным к празднику.
На сцену сегодня вечером вышла вся труппа Русского академического, а это более 50 человек. Они сыграли постановку «Театр – наш дом». Таким образом актеры попытались рассказать зрителям, что такое дом и что такое театр для каждого из них.
При строгом соблюдении антиковидных мер сезон сегодня открылся и в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима. Там зритель увидел «Башкирскую свадьбу». Постановка Азата Зиганшина, рассказывающая о любви, сохранении традиций, языка и обычаев башкирского народа.