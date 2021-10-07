В Башкирии 6-летний мальчик установил спортивный рекорд

6-летний житель Башкортостана установил рекорд России. А возможно, и мира. Ислам Зайнетдинов из Миякинского района 320 раз подряд выполнил упражнение подъем с переворотом на турнике. На все ему потребовалось 1 час 27 минут. Мальчик долго тренировался. Среди детей его возраста подобного результата не зафиксировано.
Любая тренировка начинается с разминки. 6-летний Ислам Зайнетдинов делает упражнения под руководством папы-тренера и в компании младших братьев, сестер и друзей. Нужно как следует не только разогреть все группы мышц, но и зарядиться боевым настроем перед серьезным испытанием.
Запись видео родные ведут с двух телефонов. Это одновременно и заявка, и доказательство. Ислам Зайнетдинов решил установить рекорд страны по беспрерывному выполнению упражнения подъем с переворотом на турнике. Под руководством папы Айгиза он долго тренировался, чтобы стать лучшим. За процессом наблюдает вся семья и друзья.
Между тем время шло, а Ислам не останавливался. Иногда он прямо так, на турнике, просил воды, чтобы прополоскать рот. Спрыгивать на землю даже на секунду нельзя, иначе результат не засчитают.
На таком счете можно было бы и завершить. Несколько раз Айгиз спрашивал сына об этом. Но Ислам продолжал упорно делать упражнение. И только когда количество стало 320, а на левой руке натерлась кровавая мозоль, мальчик решил спрыгнуть на землю.
Кстати, спортом занимаются все дети в семье Зайнетдиновых. Во двор к ним часто приходят поиграть и соседские ребята.
Сейчас видеозаписи рекорда и документы родители Ислама намерены отправить в Книгу рекордов России. Возможно, такой результат будет лучшим в мире. В будущем Ислам хочет заняться борьбой и стать олимпийским чемпионом, превзойдя своего отца. Айгиз – обладатель многих титулов и по курешу. В том числе и золотых медалей на чемпионатах России и мира. А вот в упражнении на турнике он точно уже папу обогнал, сделав в 6 раз больше.