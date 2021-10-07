В Башкирии 6-летний мальчик установил спортивный рекорд

6-летний житель Башкортостана установил рекорд России. А возможно, и мира. Ислам Зайнетдинов из Миякинского района 320 раз подряд выполнил упражнение подъем с переворотом на турнике. На все ему потребовалось 1 час 27 минут. Мальчик долго тренировался. Среди детей его возраста подобного результата не зафиксировано.

Любая тренировка начинается с разминки. 6-летний Ислам Зайнетдинов делает упражнения под руководством папы-тренера и в компании младших братьев, сестер и друзей. Нужно как следует не только разогреть все группы мышц, но и зарядиться боевым настроем перед серьезным испытанием.

Запись видео родные ведут с двух телефонов. Это одновременно и заявка, и доказательство. Ислам Зайнетдинов решил установить рекорд страны по беспрерывному выполнению упражнения подъем с переворотом на турнике. Под руководством папы Айгиза он долго тренировался, чтобы стать лучшим. За процессом наблюдает вся семья и друзья.

Фото №1 - В Башкирии 6-летний мальчик установил спортивный рекорд

Волнуемся, конечно. Он если чего-то не умеет, пока не добьется хорошего результата – не остановится.

Роза Зайнетдинова, мама Ислама Зайнетдинова

Старается, сам настырный мальчик. Хотя недоношенный родился, но занимается хорошо, сильный.

Лилия Акберова, бабушка Ислама Зайнетдинова

Между тем время шло, а Ислам не останавливался. Иногда он прямо так, на турнике, просил воды, чтобы прополоскать рот. Спрыгивать на землю даже на секунду нельзя, иначе результат не засчитают.

Фото №2 - В Башкирии 6-летний мальчик установил спортивный рекорд

На таком счете можно было бы и завершить. Несколько раз Айгиз спрашивал сына об этом. Но Ислам продолжал упорно делать упражнение. И только когда количество стало 320, а на левой руке натерлась кровавая мозоль, мальчик решил спрыгнуть на землю.

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– Ты сам сколько хотел сделать? – 500. – Что самое главное, чтобы быть сильным? – Руки. Я тренируюсь на турнике, канате, на брусьях.

Ислам Зайнетдинов

На тренировке самое большее делал 200 раз. Дальше уже не делали. Начал увлекаться спортом с 2-3 лет.

Айгиз Зайнетдинов, папа Ислама Зайнетдинова

Кстати, спортом занимаются все дети в семье Зайнетдиновых. Во двор к ним часто приходят поиграть и соседские ребята.

Сейчас видеозаписи рекорда и документы родители Ислама намерены отправить в Книгу рекордов России. Возможно, такой результат будет лучшим в мире. В будущем Ислам хочет заняться борьбой и стать олимпийским чемпионом, превзойдя своего отца. Айгиз – обладатель многих титулов и по курешу. В том числе и золотых медалей на чемпионатах России и мира. А вот в упражнении на турнике он точно уже папу обогнал, сделав в 6 раз больше.

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