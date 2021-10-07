В Башкирии 6-летний мальчик установил спортивный рекорд

6-летний житель Башкортостана установил рекорд России. А возможно, и мира. Ислам Зайнетдинов из Миякинского района 320 раз подряд выполнил упражнение подъем с переворотом на турнике. На все ему потребовалось 1 час 27 минут. Мальчик долго тренировался. Среди детей его возраста подобного результата не зафиксировано.

Любая тренировка начинается с разминки. 6-летний Ислам Зайнетдинов делает упражнения под руководством папы-тренера и в компании младших братьев, сестер и друзей. Нужно как следует не только разогреть все группы мышц, но и зарядиться боевым настроем перед серьезным испытанием.

Запись видео родные ведут с двух телефонов. Это одновременно и заявка, и доказательство. Ислам Зайнетдинов решил установить рекорд страны по беспрерывному выполнению упражнения подъем с переворотом на турнике. Под руководством папы Айгиза он долго тренировался, чтобы стать лучшим. За процессом наблюдает вся семья и друзья.

Волнуемся, конечно. Он если чего-то не умеет, пока не добьется хорошего результата – не остановится. Роза Зайнетдинова, мама Ислама Зайнетдинова

Старается, сам настырный мальчик. Хотя недоношенный родился, но занимается хорошо, сильный. Лилия Акберова, бабушка Ислама Зайнетдинова

Между тем время шло, а Ислам не останавливался. Иногда он прямо так, на турнике, просил воды, чтобы прополоскать рот. Спрыгивать на землю даже на секунду нельзя, иначе результат не засчитают.

На таком счете можно было бы и завершить. Несколько раз Айгиз спрашивал сына об этом. Но Ислам продолжал упорно делать упражнение. И только когда количество стало 320, а на левой руке натерлась кровавая мозоль, мальчик решил спрыгнуть на землю.

– Ты сам сколько хотел сделать? – 500. – Что самое главное, чтобы быть сильным? – Руки. Я тренируюсь на турнике, канате, на брусьях. Ислам Зайнетдинов

На тренировке самое большее делал 200 раз. Дальше уже не делали. Начал увлекаться спортом с 2-3 лет. Айгиз Зайнетдинов, папа Ислама Зайнетдинова

Кстати, спортом занимаются все дети в семье Зайнетдиновых. Во двор к ним часто приходят поиграть и соседские ребята.